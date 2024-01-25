В 2000 году жительница Индии по имени Аклема была продана в рабство с 2-летним сыном собственным мужем. Супруг накачал Аклему наркотиками и привез в Кашмир, где продал владельцу фруктового сада. Женщина оказалась в рабстве и долгое время выполняла всю порученную работу. Когда она перестала быть нужно своему «хозяину», то ее перепродали соседу.

Аклема вместе со своим сыном Джаганхиром несколько раз пытались сбежать. Однако удалось им это только с пятой попытки. Чтобы вернуться в родной Муршидабад, находящийся в штате Западная Бенгалия, женщина и ее уже взрослый сын сменили пять поездов. Добраться домой им удалось только через пять дней.

26-летний Джаганхир рассказал, что причиной такого поступка отца стал его роман с другой женщиной. Поэтому он и решил избавиться от своей прежней семьи. Молодой человек написал заявление на своего отца в полицию, однако задержать его не удалось, так как мужчина пустился в бега.