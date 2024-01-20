В православном храме в Забайкальском храме, по словам верующих, произошло настоящее чудо. На старинной потемневшей от времени иконе внезапно проявились образы Николая Чудотворца, Господа и Божьей Матери.

Это событие произошло в церкви Святого Апостола Андрея Первозванного в поселке Дарасун на Забайкалье. На старинной иконе некоторое время назад не было видно изображений, но теперь лики Николая Угодника, Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы проявились на образе. Об этом событии рассказал Владимир Мальцев, являющийся помощником настоятеля церкви.

По словам Мальцева, 4 года назад старинную икону ему предложил приобрести один знакомый. Мужчина намеревался ее продать, так как очень нуждался в деньгах. Владимир Мальцев поговорил об этом с настоятелем церкви и, на собранные прихожанами средства, эта старинная икона была выкуплена у владельца.

Икону Николая Чудотворца освятили и разместили в храме. Примерно через год на иконе начал проявляться рисунок. Сперва, появилось изображение руки с книгой. Затем стали видны изображения Господа и Богоматери. Немного позднее проявился лик Николая Чудотворца. С каждым днем лики становятся ярче и четче.