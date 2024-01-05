Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф во время интервью для канала Welt заявил, что ВСУ не смогут победить российскую армию, поэтому Украине придется смириться с мыслью об утраченных территориях.

«Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным», — поделился своим мнением журналист.

Шварцкопф отметил, что план по контрнаступлению ВСУ был изначально обречен на провал. Ведь для удачного его осуществления украинской армии не хватало вооружения, живой силы, да и возможностей в целом.

“Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тысяч солдат. Откуда? Откуда они придут?” — задался вопросом Шварцкопф.

В свою очередь, американский обозреватель Коннор Эколс опубликовал статью в издании Responsible Statecraft, в которой отметил, что исход конфликта на Украине напрямую зависит от американского финансирования.