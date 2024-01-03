Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал отказ польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды жать руку россиянину Денису Хисматуллину. По словам Филатова, таким образом польский шахматист продемонстрировал свое плохое воспитание. Он подчеркнул, что в минувшем году украинские власти рекомендовали своим спортсменам не пожимать руки россиянам и белорусам, несмотря на то, что это противоречит спортивным правилам.

«Что касается всех остальных случаев отказа от рукопожатий, то мы считаем их проявлением невежливости и признаком плохого воспитания, как у Минспорта Украины и ФШУ», – заявил Филатов.

Скандал из-за отказа польского шахматиста пожать руку россиянину разгорелся на Чемпионате мира по быстрым шахматам, проходившем в Узбекистане. Перед тем, как началась партия, Денис Хисматуллин к доске и протянул руку сидящему Дуде, однако польский шахматист демонстративно отказался от рукопожатия.