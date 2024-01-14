Исполнительный директор Совета тренеров баскетбольной лиги Евролиги Горан Сашич заявил, что ему хотелось бы, чтобы в турнир вернулись команды из Российской Федерации. Передает championat.com.

«Хочу ли я, чтобы вернулись российские клубы? В первую очередь, как серб, да. Как тот, кто работал в Евролиге девять лет, как исполнительный директор тренерского совета я бы приветствовал это», – высказался Сашич.

По его словам, статусной командой турнира может стать, как ЦСКА, так и «Зенит». Сашич подчеркнул, что такой спонсор, как «Газпром» способен дать евролиге довольно хорошие перспективы.

Напомним, что в июне 2022 года 7 из 11 акционеров Евролиги проголосовали за исключение команд из России из числа участников Евролиги и Еврокубка в сезоне 2023 года. Советом Евролиги в конце февраля было принято решение приостановить участие клубов из России в турнирах Европы. Данное решение приняли в связи с началом ВС РФ специальной военной операции на Украине. Российские спортивные клубы исключили из всех европейских турниров, а их результаты были аннулированы.