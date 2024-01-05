Мертвое тело годовалого ребенка было обнаружено под окнами многоквартирного дома на Посадской в Екатеринбурге свердловскими волонтерами из поискового отряда «ЛизаАлерт». Подробности трагического инцидента сообщает журналист портал E1.RU, которому удалось связаться с родственниками матери погибшей девочки.

Известно, что ранее судимый отец годовалой девочки поссорился со своей супругой и выбросил собственного ребенка из окна квартиры 30 декабря в канун Нового года. При этом тело девочки было обнаружено волонтерами только 3 января. По словам родной тети матери погибшей девочки, она общалась со своей племянницей последний раз 3 января, и она ничего не рассказывала о ссоре с мужем. Женщина уверена, что в гибели ребенка виноват супруг племянницы.

«Это второй рожденный ребенок, которого он убил. Первого он ударил. У него был отек мозга, мальчик стал инвалидом. В больнице он скончался, примерно в том же возрасте, что погибла девочка, – год и 9 месяцев. Когда племянница забеременела во второй раз, Илья ударил ее в живот, произошел выкидыш. Спустя время она начала говорить, что ничего этого не было», – рассказала родная тетя.

В настоящий момент отец погибшей девочки задержан. Его подозревают не только в убийстве ребенка, но также в кражах.