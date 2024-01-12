В социальных сетях появились фотографии необычной семейной прогулки. Мать заставила своего 7-летнего сына босиком выгуливать собаку в мороз. В настоящий момент личность женщины уже установлена сотрудниками правоохранительных органов. Следователи выясняют детали произошедшего.

Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга 11 января были опубликованы фото, на которых маленький мальчик в сопровождении матери выгуливает собаку в одних носках на морозе. Известно, что женщина является матерью двоих сыновей, одному из которых семь лет, а второму – четыре.

Женщина является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике и работает тренером. В беседе с журналистом «Четвертого канала» очевидцы босой прогулки рассказали, что им удалось пообщаться с мальчиком. По его словам, мама заставила его выйти на прогулку с собакой в одних носках после того, как он долго выгуливал домашнего питомца из-за чего у собаки замерзли лапы.