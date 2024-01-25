Киевляне «поздравили» украинского президента организацией флешмоба с сожжением бумажных самолетиков, пишет МК со ссылкой на тг-канал Я. Поплавской.

Поплавская опубликовала снимок с догорающим самолетиком, сложенным из бумаги. На нем еще можно прочесть «С днем рождения, убийца!». Так киевляне поздравили президента А. Зеленского с 46-летием. Они явно дали понять, что обвиняют его в гибели 65 военнопленных украинцев, которые не вернулись домой. Похоже, украинцы только теперь поняли, кто их истребляет, пишет Поплавская.

24 января 65 военнопленных украинцев, которых планировали обменять, погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Борт был сбит украинскими ракетами в небе на Белгородчиной. На борту также находились 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Они также погибли. Следком РФ уже сообщил о первых результатах работы. На месте найдены черные ящики и фрагменты украинской ракеты.