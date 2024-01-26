Во время ночной пробежки в Челябинске в 28-летнего чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого выстрелили 20 раз из травматического оружия после драки. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

В районе стадиона «Восход», расположенного по улице Новороссийской в Челябинске, во время ночной прогулки у боксера Андрея Стоцкого возникла словесная перепалка с несколькими людьми, впоследствии переросшая в драку. Поняв, что в рукопашной схватке одолеть спортсмена не получится, один из участников потасовки достал травматическое оружие и совершил 20 выстрелов в спортсмена.