Боксер Андрей Стоцкий. Фото из открытых источников в Сети.

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Во время ночной пробежки в Челябинске в 28-летнего чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого выстрелили 20 раз из травматического оружия после драки. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

В районе стадиона «Восход», расположенного по улице Новороссийской в Челябинске, во время ночной прогулки у боксера Андрея Стоцкого возникла словесная перепалка с несколькими людьми, впоследствии переросшая в драку. Поняв, что в рукопашной схватке одолеть спортсмена не получится, один из участников потасовки достал травматическое оружие и совершил 20 выстрелов в спортсмена.

«После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», – написали в пресс-службе Федерации бокса по Челябинской области.