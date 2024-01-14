Памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг, установленный у входа в Винчестерский университет Великобритании, был демонтирован. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Причиной сноса памятника стало возмущение студентов по поводу потраченной на скульптуру большой суммы денег.

Учащиеся считают, что 24 тысячи фунтов стерлингов (порядка 2.5 миллионов рублей) стоило бы потратить не на скульптуру, а на более значимые вещи для экологии. После демонтажа бронзовая скульптура экоактивистки была перемещена во двор университета.

Памятник Грете Тунберг был установлен в 2021 году. На эту статую было потрачено 24 тысячи фунтов стерлингов. Но возмущению учащихся по данному поводу не было предела. Они заявили, что Грета Тунберг хоть и человек, гордо и громко говорящий о глобальных проблемах, но памятник за такую стоимость не следовало устанавливать. Эти средства стоило бы направить на решение любых экологических проблем.