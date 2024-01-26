В Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ целенаправленно преследовал пенсионерку и ее козу, а затем атаковал женщину и животное. Такую информацию передает Телеграм-канал Mash.

Как сообщают авторы поста, оператор украинского дрона решил поиздеваться над мирной россиянкой. Он заметил на опушке в районе хутора Лозовая Рудка пожилую женщину, выпасающую свою козу. Когда женщина услышала жужжание, то попыталась скрыться от БПЛА. Однако дрон настиг несчастную в районе кладбища и сбросил на нее и животное две мины. Погибших пенсионерку и козу обнаружил на кладбище местный фермер.

По мнению журналистов, оператор украинского дрона решил атаковать мирную жительницу, чтобы не возвращаться на базу с полным боекомплектом.

Кроме того, 26 января губернатор Белгородской области сообщил, что противник осуществил атаку приграничного хутора Лозовая Рудка с помощью БПЛА. Удар по населенному пункту повлек за собой смерть местной жительницы. Женщина получила серьезные ранения, поэтому медикам не удалось спасти ее жизнь.