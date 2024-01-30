Российский оператор дрона ликвидировал в Авдеевке одного из самых результативных дроноводов украинской армии. Об этом написал тг-канал «Военное дело».

Сообщается, что 23 января 2024 года 26-летний Егор Колодезев засел в одном из разрушенных зданий Авдеевки. Оттуда он вел «охоту» на российских бойцов. Однако позиция вражеского дроновода была выявлена. Российский оператор направил к цели дрон, который залетел в оконный проем и уничтожил боевика гранатой.

Информацию о гибели Колодезева подтвердили украинские источники. В некрологе они написали, что боец родился в Северодонецке. Он был зачислен старшим солдатом в состав 53 механизированной бригады украинской армии. На фронте он демонстрировал высокую результативность в качестве оператора дронов.