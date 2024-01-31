Знаменитый кот Маркиз, который был «уволен» из столичной библиотеки № 248-1, обрел новый дом. Недовольные посетители могут больше не беспокоиться по поводу нахождения животного в читальном зале, так как у кота Маркиза теперь появились хозяева.

«”Уволенный” из московской библиотеки № 248-1 кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова. Кот прекрасно себя чувствует», – сообщили журналистам в Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа.

На протяжении восьми лет кот Маркиз прожил в библиотеке. Его любимым занятием было наблюдение за посетителями. Также он всегда присутствовал на проводимых в читальном зале мероприятиях.

Отмечается, что решение «выселить» Маркиза из библиотеки было принято на основании многочисленных жалоб одного из посетителей, которого раздражало свободное нахождение животного внутри помещения.

«Для обеспечения комфорта и безопасности читателей было принято решение о поиске коту нового дома», – объяснили в ОКЦ.

В Телеграм-канале «Осторожно, Москва» появилась информация о сборе подписей посетителями библиотеки, чтобы кота Маркиза вновь вернули в учреждение. Однако кот сейчас обрел настоящий дом, поэтому «восстанавливать на должности» Маркиза не станут.