Помощница главкома украинской армии Валерия Залужного Алла Мартынюк, которая была уволена, еще в начале нулевых пыталась строить карьеру певицы в России. Она выступала в составе российской поп-группы «Сливки». Также снималась в российском кино.

Алла Мартынюк попала в громкий скандал на Украине из-за ряда своих высказываний. По ее словам, она не понимает «причитающих мамочек», чьим сыновьям пришли повестки на мобилизацию, ведь все равно «смерть настигнет всех». После этого Валерий Залужный заявил, что с 28 декабря у него нет внештатных советников на общественных началах.

Как сообщает украинское издание «Страна», во время обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Алла Мартынюк уехала в Москву, чтобы построить карьеру певицы. В течение двух лет она выступала в составе группы «Сливки» вместо Дарьи Ермолаевой, которая временно ушла из коллектива из-за болезни. Когда Ермолаева вернулась в группу, то Мартынюк пришлось уйти.