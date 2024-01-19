Шведское радио 16 января сообщило о смерти хорошо известного в России актера Торстена Валунда.

Самая известная работа актера – роль Гюнвальда в фильме «Интердевочка». В 1989 года его совместно сняли СССР и Швеция. Картина в которой описывалась жизнь представительниц «древнейшей профессии», стана невероятно популярной в Союзе, где ранее такие темы старались всеми силами замалчивать.

Валунд родился в окрестностях Стокгольма в 1938 году. Сниматься он начал в 50-х годах прошлого столетия, но широкую известность получил лишь спустя 10 лет после сериала «Молодежь и криминал».

Среди других работ актера – роли в фильмах «Ищейка», «Комиссар Мартин Бек», «Остров на вершине мира» и множестве других. Кроме того, Валунд занимался озвучкой. В частности, он был голосом Дамблдора в «Гарри Поттере».