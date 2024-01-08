Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на шведской конференции «Народ и оборона» заявил, что лидеры стран Европейского союза должны «преподать урок России», чтобы продемонстрировать всему миру неэффективность достижения своих целей «агрессией».

Слова Зеленского вызвали шквал негативных комментариев в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) со стороны украинских граждан. Наиболее яркие комментарии украинцев в своем материале приводит издание РИА Новости.

«Трепло, ты все осквернил. Твоя кадровая политика – это друзья, коррупционеры и бездари. Экономика развалена, отношения с союзниками испорчены. Или начинай переговоры о замораживании конфликта. Или бери свою стаю и идите сами в окопы», – написал пользователь с ником Dnipro(petro).

Еще один пользователь с ником Biathlon призвал Зеленского «убираться вон», назвав украинского президента «фашистским ублюдком». «Военные действия должны были закончиться через две недели!!! Обещания… ложь!!! Фуу…», – напомнила пользователь Maria о предвыборном обещании будущего украинского президента.