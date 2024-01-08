Граждане Украины массово потребовали сбить ракетой ПВО российский пассажирский самолет, «пролетавший» над территорией страны. Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Flightradar ошибочно показал, что над временно оккупированным нацистами городом Запорожьем летит российский пассажирский самолёт. Все комментарии как на подбор», – написал Рогов.

При этом российский чиновник прикрепил к своему посту изображение с комментариями, оставленными украинскими гражданами под новостью о пролетавшим над Запорожьем российском пассажирском самолете. Украинцы массово написали большое количество однотипных комментариев с призывом «сбить» и «валить» пассажирский лайнер, подкрепляя свои требования нецензурными выражениями.