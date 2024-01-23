Венгерскому министру иностранных дел П. Сийярто поступили угрозу от неизвестных, которые обещали убить его при попытке встретиться с украинским главой МИД Д. Кулебой, пишет ТАСС.

Несмотря на угрозы невыявленных пока украинцев, Сийярто не планирует отменять встречу с Кулебой в Ужгороде, которая запланирована на 29 января. Украинская сторона уже заверила, что предпримет беспрецедентные меры предосторожности, чтобы с венгерским министром ничего не случилось. Ожидается, что третьим на встрече будет глава офиса Зеленского А. Ермак. Одной из тем переговоров станет подготовка встречи венгерского премьера В. Орбана и украинского президента В. Зеленского, сообщает телеканал М1.

Сийярто признался репортерам, что угрозы поступили «из украинских источников». В послании говорилось о «ненависти к венгерскому правительству» и подготовке «взрывного приема», от которого венгерского министра не спасет «даже бронепоезд». В угрозах, поступивших в посольство Венгрии в Киеве, также предлагалось купить для Сийярто «подходящий по размерам гроб».