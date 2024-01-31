Российские танки больше всего пугают украинских военных. Об этом изданию Business Insider рассказал боевик из подразделения «Буревий».

Он отметил, что в распоряжении российских войск есть все – артиллерия, авиация, другое вооружение. Но танки оказались наиболее опасными.

Все дело в том, что когда летит самолет, его хорошо слышно и можно спрятаться. Также же стреляют бесшумно, причем могут делать это как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

«Вы слышите самолет, когда они приближается, и можете попытаться спрятаться. С танком можно уповать только на Бога», – пояснил боец.

Эксперты считают, что речь идет о боевых машинах Т-80БВМ с газотурбинными двигателями. Они действительно могут подкрасться к позициям противника вплотную практически без шума, так как звук двигателя остается сзади. В распоряжении ВСУ таких машин нет. Даже американские «Абрамсы», у которых тоже газотурбинный мотор, моментально выдают себя.