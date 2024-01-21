Киеву придется оставить плацдарм на восточном берегу Днепра, рассказал назвавшийся Иваном украинский боец в интервью Financial Times.

Создание плацдарма в Крынках Херсонской области, по словам бойца, было опрометчивой идеей. Российские ВС имеют на этом участке фронта подавляющее превосходство в артиллерии, из-за чего ВСУ несут огромные потери.

Боец охарактеризовал обстановку для украинской армии в Крынках как плачевную, но не стал прогнозировать точную дату отступления. Командование не дает возможности уйти из населенного пункта.

При этом новые силы в Крынки практически не перебрасываются из-за сковавшего Днепр льда. Также не проводится эвакуация боевиков ВСУ, которые получили ранения или заболели из-за начавшихся холодов.