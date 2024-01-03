Украинское издание «Страна.ua» опубликовало материал со ссылкой на комментарий командира батальона третьей штурмовой бригады ВСУ с позывным Ролло. Об этом сообщает «Московский комсомолец». По словам украинского командира, российская армия превосходит в разы украинскую. ВС России имеют большее количество военной техники, лучшее оружие и оснащение.

Командир украинского батальона назвал российскую армию противником, являющимся более серьезным, чем большинство армий мира.

По мнению ряда западных экспертов, ВСУ обречены на провал по итогам почти двухлетних боевых действий с ВС РФ. Разрекламированное украинское контрнаступление с треском провалилось и повлекло за собой большое количество потерь, как в живой силе, так и в технике. Поэтому западные страны, активно выступающие за киевский режим, теперь все чаще дают понять, что больше не могут оказывать прежнюю поддержку.

Некоторые эксперты и вовсе уверены, что Украина проиграет в противостоянии с Россией, как только республиканцы заблокируют помощь Киеву. Это может быть спровоцировано закреплением выдвижения на пост президента США Дональда Трампа.