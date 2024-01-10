Украинское издание «Страна.ua» опубликовало в своем Телеграм-канале видеозапись, на которой предположительно сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вручил украинскому беженцу повестку в военкомат.

«В соцсетях распространяется видео, судя по всему, из столицы Польши. Там мужчина в военной форме выписывает другому человеку повестку и призывает его “как можно скорее покинуть пределы Польши”. Рядом находится автомобиль на черных номерах, которыми в Украине пользуются военные. Человек в камуфляже требует его не снимать», – написали авторы Телеграм-канала.

При этом официального подтверждения о выдаче повесток за рубежом от украинских властей пока не поступало. Авторы поста предполагают, что данный видеоролик может являться чьей-то шуткой.

Напомним, что Кабинет министров Украины внес на рассмотрение украинского парламента законопроект, направленный на ужесточение мобилизации в стране.