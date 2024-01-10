Украинский гражданин из города Сумы пытался сбежать за границу, чтобы избежать призыва на военную службу. Отмечается, что 26-летний молодой человек едва не утонул в холодной воде реки Тиса. Его спасли пограничники в Закарпатской области.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, сотрудниками пограничного подразделения на берегу реки Тиса был обнаружен в гидрокостюме обессиленный мужчина. Пограничники доставили его отдел и оказали первую медицинскую помощь.

Когда мужчина пришел в себя, то рассказал, что решился на побег из страны. Он нашел по объявлению в Интернете человека, обещавшего помочь за приличную сумму денег пересечь украинскую границу. Мужчина приехал в Закарпатье и заплатил оговоренную сумму. В итоге ему предоставили гидрокостюм и спасательный жилет. Пересечь границу ему предложили путем переплытия реки Тисы. Однако сильное течение и холодная вода обессилили мужчину. В попытке достичь другого берега мужчина чуть ли не утонул.