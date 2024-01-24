Житель Полтавской области в течение полугода получил 18 повесток и 16 раз посещал военный комиссариат, но в итоге все равно был осужден за игнорирование мобилизации. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Во время судебного заседания украинец рассказал, что в период с июня по ноябрь 2023 года получил 18 повесток с требованием явится в территориальный центр комплектования (военкомат). По его словам, он являлся 16 раз под ряд, но каждый раз его отказывались мобилизировать из-за проблем со здоровьем. По этой причине мужчина решил проигнорировать две последние повестки.

При этом сотрудники военкомата вместо того, чтобы внести актуальные данные в его воинский билет, просто меняли даты с требованием явится через определённый период времени. Однако суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины, а позже изменил наказание на 2 года испытательного срока.