Минувшей ночью ВС России осуществили серию ракетных атак барражирующими боеприпасами «Герань» по украинским военным объектам, расположенным глубоко в тылу. Как сообщают очевидцы, пожары на многих объектах не устранены до сих пор. Несмотря на запрет, многие местные Телеграм-каналы публикуют фото и видеозаписи пораженных российскими силами украинских военных объектов.

В украинских соцсетях массово пишут, что в тыловых районах Украины была активная атака со стороны ВС России. В Киевской области российскими беспилотниками были атакованы объекты ПВО. Были поражены ЗРК, расположенные поблизости украинской столицы и в районе города Белая Церковь.

Также российскими силами были ликвидированы цели в Черкасской области и в Сумской области. Кроме того, пожар возник на складах ГСМ в Харьковской области, по всей видимости, от атаки российскими дронами. Данная информация взята из украинских источников, так как точных сведений о пораженных вражеских объектах на данный момент нет. Министерство обороны России должно опубликовать соответствующую информацию несколько позже.