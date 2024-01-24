Очередной инцидент с атакой на торговое судно произошел в 45 морских милях к югу от йеменского порта Аден. Об это в среду, 24 января, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 45 морских милях к югу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия», – говорится в заявлении.

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании порекомендовали всем торговым судам, следующим через Аденский залив, сообщать о любой подозрительной активности и проходить указанный район с осторожностью.

Напомним, что йеменское движение «Ансар Алла» (представители хуситов) предупредили об атаках на все торговые суда, так или иначе связанные с Израилем. По словам хуситов, их действия в Красном море являются средством выражения их поддержки палестинцам из Сектора Газа.