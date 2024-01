В американском издании The Journal of the American Medical Association (JAMA) появился материал о взаимосвязи долголетия женщин и регулярной сексуальной жизни. Ученые из Техасского университета в Остине провели соответствующее исследование.

По результатам научной работы специалисты выяснили, что регулярная половая жизнь благоприятно влияет на женский организм. Сексуальная активность оказывает положительное влияние как на физическое, так и на ментальное состояние женщины. Специалисты утверждают, что для полноценной жизни у каждой женщины должен быть качественный сон, правильное питание, умеренная физическая активность и полноценная сексуальная жизнь.

Ученые отмечают, что во время полового акта вырабатываются гормоны, оказывающие положительное воздействие на женский организм. Это дофамин, эстроген и серотонин. Специалисты выяснили, что регулярный половой акт – это раз в неделю. По мнению сексологов, этого вполне хватает, чтобы добиться положительного влияния на здоровье. Но если женщина испытывает большую потребность в сексе, что регулярность можно смело увеличивать.