За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты на территории Брянской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», – сообщил губернатор Брянской области.

По его словам, еще одна атака ВСУ была пресечена средствами противовоздушной обороны Минобороны Российской Федерации над территорией Трубчевского района. Российские зенитчики сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений в результате атаки украинского беспилотника не выявлено.