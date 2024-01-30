Выжившие после ядерной катастрофы земляне смогут употреблять в пищу морские водоросли, поскольку они являются универсальным пищевым продуктом. Об этом сообщает журнал Earth’s Future со ссылкой на исследование международной группы ученых.

Исследователи просчитали несколько сценариев апокалипсиса для планеты Земля: от глобального конфликта с применением тысяч ракет с ядерными боеголовками до падения огромного астероида с одновременным извержением основных вулканов на планете. Все негативные сценарии объединяет один факт – выброс в атмосферу Земли огромного количества сажи и пыли, что приведет к наступлению «ядерной зимы». Последствие такой катастрофы – отсутствие солнечного света, а как следствие и пищи для выживших.

По мнению ученых, единственным источником пищи для выживших остатков человечества будут морские водоросли. Моделирование показало, что даже в условиях «ядерной зимы» водорослям будет достаточно солнечного света для фотосинтеза и роста.