Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет, касаемо проведенного исследования мумий из пустыни Наска, обнаруженных в 2023 году. Это заключение поставило точку во всех спорах, возникших вокруг загадочных останков неизвестных существ.

Напомним, что в мексиканском парламенте было проведено несколько заседаний. На них местный уфолог Хайме Мауссан представил две мумии, привезенные из Перу. По его утверждениям они якобы принадлежат инопланетным существам.

Мумии представляли собой останки существ небольшого роста с большими головами и трехпалыми конечностями.

Мауссан в качестве доказательства подлинности этих мумий приводил мнения антропологов. Они заявили, что мумии являются подлинными, однако не утверждают, что они имеют внеземное происхождение.

Научное сообщество подвергло критике Мауссана. Многие ученые заявили, что эти мумии представляют собой искусственно созданные модификации из костей человека и животных.

Специалисты после проведения рентгенологического исследования заявили, что представленные останки якобы инопланетного происхождения оказались вполне земными.

«Пальцы мумий собраны из человеческих костей. Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно”, – заявил Морено. Рентгеновское исследование мумий показало, что кости одной из них соответствуют костям птиц, а череп – черепу “млекопитающего”, который напоминает череп ламы или альпаки», – отметил сотрудник института Флавио Эстрада Морено.