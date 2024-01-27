Немало шума возникло вокруг «мумий пришельцев» из Перу, которые были представлены в качестве доказательства существования внеземных существ неким уфологом Хайме Мауссаном в сентябре 2023 года. Данные мумии представляли собой останки существ маленького роста с трехпалыми конечностями. В научном сообществе по данному поводу возник настоящий скандал.

Специалисты из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу провели исследование данных мумий, поставив точку во всех спорах. По результатам исследования ученые составили подробный отчет.

В ходе проведения рентгенологического исследования специалисты выяснили, что голова одного из «пришельцев» представляет собой череп млекопитающего. А кости являются птичьими. В образце, имеющем уплотнение в области живота, напоминающее беременность, и вовсе оказалось наличие простого камня.

«Пальцы мумий собраны из человеческих костей. Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно”, – заявил Морено. Рентгеновское исследование мумий показало, что кости одной из них соответствуют костям птиц, а череп – черепу “млекопитающего”, который напоминает череп ламы или альпаки», – отметил сотрудник института Флавио Эстрада Морено.

Кроме того, специалисты отметили, что данные костные останки отнесли к доиспанскому периоду, а значит, есть нарушение закона, так как они являются музейными экспонатами. Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным вывозом исторических ценностей. Поэтому, Мауссану, по всей вероятности, предстоят еще судебные разбирательства.