82-летний ветеран Великой Отечественной войны написал заявление в полицию по поводу кражи его головного убора, произошедшей во время возложений цветов к памятнику героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Инцидент произошел вечером 27 января.

В момент, когда пожилой человек уже находился возле памятника, нему подбежал незнакомый мужчина высокого роста и сорвал с его головы кубанку. Это традиционный казацкий головной убор в виде низкой папахи. Затем злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Сразу после кражи ветеран позвонил в службу 112.

Пенсионер оценил стоимость своего головного убора в 2 тысячи рублей. Отмечается, что правоохранители приняли заявление у пожилого мужчины и возбудили по факту кражи уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Напомним, в Санкт-Петербурге 27 января жители отметили 80-летие со дня освобождения города от блокады. В разных районах города прошли церемонии возложения цветов к мемориальным памятниками и торжественно-траурные митинги.