У одного из российских бойцов, вернувшегося после штурма позиций противника под Авдеевкой, обнаружили в голове застрявшую пулю. Об этом в беседе с журналистами рассказал командир роты с позывным Макс.
По словам российского военнослужащего, группа раненных российских штурмовиков вышла после боя под Авдеевкой к месту эвакуации. В итоге оказалось, что у одного из бойцов в голове застряла пуля.
Командир роты подчеркнул, что, скорее всего, пуля зацепила пластину в бронежилете, а затем вошла в кожу на затылке, утратив при этом убойную силу. Он отметил, что боец даже не подозревал, что в его голове есть пуля. Ее обнаружили медики, когда осматривали военнослужащего. Затем ее расположение было определено при помощи рентгена.
«Судя по всему, пуля калибра 7,62 зацепила заднюю пластину листа бронежилета и, уже утратив убойную силу, вошла под кожу на затылке. Боец даже ничего не понял. Мы тоже об этом не подозревали, пока не оказались на точке эвакуации. Там медики нащупали пулю», – рассказал журналистам Макс.