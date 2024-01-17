У одного из российских бойцов, вернувшегося после штурма позиций противника под Авдеевкой, обнаружили в голове застрявшую пулю. Об этом в беседе с журналистами рассказал командир роты с позывным Макс.

По словам российского военнослужащего, группа раненных российских штурмовиков вышла после боя под Авдеевкой к месту эвакуации. В итоге оказалось, что у одного из бойцов в голове застряла пуля.

Командир роты подчеркнул, что, скорее всего, пуля зацепила пластину в бронежилете, а затем вошла в кожу на затылке, утратив при этом убойную силу. Он отметил, что боец даже не подозревал, что в его голове есть пуля. Ее обнаружили медики, когда осматривали военнослужащего. Затем ее расположение было определено при помощи рентгена.