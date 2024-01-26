Жительница поселка Голышманово Тюменской области решила отправиться в зону СВО вслед за сыном, воюющим на передовой. Она устроилась работать медсестрой в госпитале. Такую информацию передает информационный центр правительства региона в своем официальном Телеграм-канале.

По словам медсестры, когда ее сын решил уйти в зону спецоперации, то она старалась брать дополнительные смены, чтобы отвлечься от тревожных мыслей за сына. Но она не смогла так долго жить, а поехала на фронт, чтобы работать в полевом госпитале.

«Ее сын ушел на фронт добровольцем, тогда она работала процедурной медицинской сестрой в ОБ №11. Решила ехать туда, где нужен ее опыт. К сыну. Ее направили в один из полевых госпиталей», – говорится в сообщении.

Сейчас она является перевязочной медсестрой, оказывая помощь раненным российским бойцам. Медики полевого госпиталя вынуждены жить и лечить раненых в подвале. Однако женщина не жалуется. По ее словам, медикаменты, теплую одежду и одеяла в госпиталь передают люди из ее родного поселка.