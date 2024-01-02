Власти Турции уведомили союзников, что не пропустят через свои проливы минные тральщики, переданные Великобританией для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

«Утверждение некоторых СМИ о том, что миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море, не соответствует действительности. Турция … закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах», – говорится в официальном сообщении.

По информации турецкой стороны, Анкара сохраняет принципиальную позицию по данному вопросу в строгом соответствии с положениями указанного документа ради предотвращения эскалации ситуации в акватории Черного моря. По этой причине турецкие власти уведомили союзников, что до завершения активных боевых действий на территории Украины минные тральщики, подаренные Киеву Лондоном, не смогут пройти Босфор и Дарданеллы.