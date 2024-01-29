Журналист А. Малькевич прокомментировал работу пропагандистов киевского режима, которые штампуют «бредовые отговорки» после крушения сбитого Ил-76 с украинскими военнопленными. Мнение эксперта приводит ЦарьГрад.

Топорная работа ЦИПсО уже не раз вызывала смех, сказал Малькевич. В самом начале СВО обрушивался буквально шквал «страшилок» о том, какие русские солдаты звери, как они якобы насилуют всех, кто попадается под руку, как завидуют украинских бойцам, у которых «такие хорошие носки и унитазы».

Малькевич признался, что его часто критикуют за то, что он якобы советует ЦИПсО, как надо работать. Но в случае с крушением Ил-76 «опять придется это делать», сказал эксперт. Если на борту находились пленные украинцы, которые были якобы обменяны ранее, как заявляет ЦИПсО, то было бы полезно показать общественности этих самых бойцов. Живыми и здоровыми, в окружении родных и близких, сказал специалист.

Эксперт убежден, что пропагандисты киевского режима в очередной раз оказались в луже. Они попросту не смогли выдумать более-менее внятную историю, которую можно было бы выдавать за правду. Малькевич не удивится, если после его «советов», ЦИПсО найдет парочку человек, сделает поддельные документы якобы «тех самых ранее обменянных пленных». Они зачитают заранее подготовленный текст. Или будут опубликованы сфабрикованные переговоры, в которых «два Ивана» якобы обсуждают сбитый Ил-76, но не с пленными, а с ракетами.