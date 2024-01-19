Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с лидерами стран, имеющих ядерное оружие. В частности, он подчеркнул, что в годы своего правления в США отлично общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин, у которых есть мощное ядерное оружие», – отметил бывший американский лидер.

Кроме того, во время интервью с журналистом Шоном Хэннити на американском канале Fox News политик положительно высказался о премьер-министре Венгрии – Викторе Орбане.

«Орбан – умный, блестящий парень, очень уважаемый», — заявил Трамп.

Также экс-президент США вспомнил о своих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. ОН подчеркнул, что с ним у него сложились хорошие отношения. Это касается и Ким Чен Ына, лидера КНДР, о котором Дональд Трамп также высказался в положительном свете.

Дональд Трамп рассказал, что если бы на минувших президентских выборах победила бы Хиллари Клинтон, то американцам грозил бы ядерный конфликт с Северной Кореей.