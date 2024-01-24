Экс-президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике свою оппонентку по предстоящим президентским выборам, бывшего посла ООН после победы на праймериз Никки Хейли. Трамп одержал победу на республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире. Таким образом, он укрепил свою кандидатуру в президенты США от республиканцев.

Во время обращения к своим сторонникам Дональд Трамп произнес воодушевленную речь, в которой раскритиковал Никки Хейли. Он подчеркнул, что речь его оппонентки была, мягко говоря, слабой.

В свою очередь, Никки Хейли не собирается отступать. Она завила о намерении продолжить свой путь в штат Южную Каролину, который является для нее родным, где в следующем месяце должны пройти праймериз от республиканской партии.

Пока неясно, смогут ли предстоящие праймериз изменить динамику гонки, так как Трамп лидирует по данным опросов в Южной Каролине, сообщает издание The Guardian. Никки Хейли до праймериз в Нью-Гэмпшире была самым сильным соперником Трампа, так как губернатор Флориды Рон Десантис выбыл из гонки в минувшее воскресенье.