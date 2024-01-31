Президент США Джо Байден является настоящей катастрофой для национальной безопасности. Он ведет Соединенные Штаты прямиком к Третьей мировой войне, развязав кровавую бойню, которая со временем будет только ухудшаться, заявил предшественник Байдена Дональд Трамп.

«Никогда еще не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим», – заявил бывший американский лидер.

Он призвал народ Америки уволить «жуликоватого» Байдена, который представляет угрозу безопасности США.

По словам Трампа, именно действия нынешнего главы государства привели к том, что враги Америки осмелели и наносят удары по ее военным базам. Последней такой атакой стал налет беспилотника на базу в Иордании.

Трамп отметил, что к подобным действиям террористов привели решения Байдена по Афганистану. Он в 2021 году вывел войска и развязал руки врагам Вашингтона.