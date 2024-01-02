В январе 2024 года российским телезрителям выпала возможность начать наслаждаться новыми сезонами популярных российских и зарубежных сериалов. На экраны вернутся сериалы «Предпоследняя инстанция», «Нежность» и «Медиатор». Также выйдет новый проект Ильи Куликова с участием звезды сериала «Милиционер с Рублевки».

В третьем сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» Управление по распределению душ столкнется с очередными проблемами. На свои места нужно будет вернуть души задержавшихся на Земле людей больше положенного времени. Но данная задача осложниться ангелом гнева, который попытается устроить Апокалипсис.

В январе стоит ожидать выход второго сезона сериала «Нежность». В нем повествуется о главной героине, ищущей своего принцу. Но в этом сезоне события будут показаны с точки зрения героя сериала Сергея. Он провел ночь любви с Еленой Ивановой, а затем сбежал. Теперь его мучают постоянные мысли о загадочной Незнакомке.