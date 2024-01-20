На английском аукционе была выставлена вставная челюсть бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает издание The Guardian. Зубной протез в золотой оправе был оценен экспертами от 5 до 8 тысяч фунтов стерлингов. Аукцион в Челтнеме должен состояться 6 февраля.

Глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул заявила, что вставная челюсть Черчилля является одним из самых необычных аукционных лотов.

«Вставные челюсти Черчилля, должно быть, одни из самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали», – заявила Лиз Пул.

Журналисты The Guardian отмечают, что за вставную челюсть Черчилля на аукционе могут выручить значительно больше, нежели изначально заявленная сумма. К примеру, в 2010 году подобный лот был продан на аукционе в Норфолке более чем за 15 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме данного протеза на аукционе будет выставлен микрофон, в который Черчилль объявил о завершении Второй мировой. Предварительная оценка лота также от 5 до 8 тысяч фунтов стерлингов.