Гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила о «тотальной победе» телеканала 31 декабря 2023 года, а также анонсировала выход нового ремейка советского фильма в новогоднем формате.

Она рассказала, что предыдущие ремейки – «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все» пользовались бешеным успехом. Причем второй, вышедший на экраны в этом году, даже превзошел первый. По словам Канделаки, поклонников канала ждет еще много подобных проектов.

При этом гендиректор ТНТ нее стала уточнять, какой фильм будет взят за основу для новой пародии.

«Всех волнует, что же произошло 31 декабря. А вот что: тотальная победа телеканала ТНТ! С лучшими цифрами за последние пять лет. Поздравляю, обнимаю, целую всю нашу команду! Со вторым новогодним фильмом нам удалось добиться еще большего, чем с первым. Ждем третий уже в конце этого года!», — написала Канделаки.

Напомним, ранее сообщалось, что мнения зрителей по поводу ремейка «Иван Васильевич меняет все» разделились, причем многие остались недовольны фильмом.