Разногласия между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным усилились на фоне самоуверенной политики главы государства. Об этом в своем материале для издания Telegraph написал журналист Саймон Шустер.

«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», – заявил автор статьи.

По его словам, еще в 2022 году некоторые высокопоставленные украинские чиновники рассматривали кандидатуру Залужного в качестве основного оппонента Зеленскому. При этом главком ВСУ, отвечая на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом, описывал их, как «неудобное партнерство».

«Ему не нужно разбираться в военном деле так же, как и в медицине или строительстве мостов», – цитирует журналист высказывание украинского генерала о главе государства.

Напомним, что в своих прошлых статья Шустер отмечал о проблеме для внедрения новых идей и стратегий командой президента Украины из-за убежденности Зеленского в предполагаемой победе на поле боя несмотря на ряд неудач на фронте.