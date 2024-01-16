Англоязычный блогер показал на своем YouTube-канале DIY Perks процесс трансформации игровой консоли PlayStation 5 в мощный игровой планшет с OLED-экраном.

В своем последнем ролике блогер разобрал игровую консоль и поместил ее внутренности в новый компактный корпус, напечатанный на 3D-принтере. Затем он интегрировал мощную систему охлаждения с медными трубками охлаждения и кулерами, а также установил качественный OLED-дисплей с разрешением 4К от ноутбука. По бокам корпуса разместились довольно крупные стереодинамики.

Главным преимуществом портативной версии консоли стала возможность переносить ее в обычном рюкзаке. Однако играть в игры с друзьями все равно можно будет только при наличии розетки. В итоге можно сказать, что у блогера вышла скорее компактная версия обычной версии игровой консоли с интегрированным дисплеем, а не ее портативная версия, способная работать автономно от розетки.