Бортовой механик военно-транспортного самолета Ил-76 ВС России, сбитого украинскими зенитчиками, Сергей Житенев успел пообщаться с женой перед последним вылетом в Белгород. Фрагмент переписки и последние слова российского военнослужащего публикует телеканал RT в своем Телеграм-канале.

Бортмеханик Ил-76 написал своей супруге пожелание с добрым утром в 9 часов 24 января. Сергей Житенев сообщил своей жене, что готовится к вылету в Белгород, после чего они обсудили информацию о предстоящем полете.

«Такая работа», – написал своей супруге Сергей Житенев непосредственно перед вылетом в Белгород.

Через несколько часов российский военно-транспортный самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту был сбит украинскими зенитчиками в небе над Белгородской областью. В результате крушения самолета погибло 74 человека.

У погибшего бортмеханика Сергея Житенева дома остался шестимесячный ребенок. После трагедии супруга рассказала о службе своего мужа в Сирии, где он спас людей из горящего самолета.