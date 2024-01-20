19 января православные христиане отметили один из великих праздников – Крещение Господня. Многие жители нашей страны решили соблюсти древнюю традицию и окунуться в этот день в водоем, повторив обряд, совершенный Иисусом Христом. Во многих регионах нашей страны достаточно холодно, и водоемы покрылись толстым слоем льда. Поэтому для совершения обряда купания в Крещение в отведенных местах были сделаны проруби.

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий в беседе с журналистами о совершении обряда купания на Крещение рассказал, что в последнее время люди решили надевать футболки на голое тело, чтобы окунаться в прорубь.

Но священнослужитель отметил, что для совершения обряда купания стоит придерживаться норм цивилизованного поведения. Во время купания футболки намокают, и отчетливо становится видно обнаженное тело. Поэтому иеромонах порекомендовал надевать купальные принадлежности, предназначенные для похода на пляж или в бассейн.