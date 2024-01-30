Легенда отечественного кинематографа 88-летняя режиссер Светлана Дружинина в конце минувшего года представила новые картины «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Дружинина является одним из самых возрастных действующих режиссеров не только в нашей стране, но и во всем мире.
Знаменитый кинематографист появилась на церемонии награждения кинопремии «Золотой орел» вместе со своим супругом кинооператором Анатолием Мукасеем. Анатолий Михайлович в этом году был удостоен премии за вклад в российский кинематограф.
Светлана Дружинина активно высказывает свою патриотическую позицию. Она очень оптимистично смотрит на развитие отечественной киноиндустрии. Режиссер подчеркнула, что сейчас в стране есть много талантливых актеров с большим будущим. Среди них есть и артисты, сыгравшие в новых фильмах о гардемаринах.
Кроме того режиссер рассказала, чего, по ее мнению, сейчас не хватает в отечественных фильмах.
«Да, у нас сейчас много развлекательных фильмов, я надеюсь, что в скором времени мы перейдем к более серьезному изучению пространства, времени и причинно-следственных связей. Вот над этим надо подумать, поразмыслить, реализовать на экране», – заявила Дружинина.