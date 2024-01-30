Легенда отечественного кинематографа 88-летняя режиссер Светлана Дружинина в конце минувшего года представила новые картины «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Дружинина является одним из самых возрастных действующих режиссеров не только в нашей стране, но и во всем мире.

Знаменитый кинематографист появилась на церемонии награждения кинопремии «Золотой орел» вместе со своим супругом кинооператором Анатолием Мукасеем. Анатолий Михайлович в этом году был удостоен премии за вклад в российский кинематограф.

Светлана Дружинина активно высказывает свою патриотическую позицию. Она очень оптимистично смотрит на развитие отечественной киноиндустрии. Режиссер подчеркнула, что сейчас в стране есть много талантливых актеров с большим будущим. Среди них есть и артисты, сыгравшие в новых фильмах о гардемаринах.

Кроме того режиссер рассказала, чего, по ее мнению, сейчас не хватает в отечественных фильмах.