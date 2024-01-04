Бывший игрок СКА, чемпион Мира по хоккею Максим Сушинский рассказал во время беседы с журналистами, что в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге царила атмосфера, показанная в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Атмосфера Петербурга была похожа на то, что показали в сериале “Слово пацана”. Дрались двор на двор, были разные группировки», – рассказал спортсмен.

По словам Сушинского, ему даже «прилетело» как-то раз от одной из местных банд.

«Занятия заканчивались поздно, а около вокзала стояла группировка. Мне надо было выходить из метро и пересаживаться на троллейбус, у меня спросили деньги. В первый раз я до конца защищался. Они поняли, что с меня нечего взять. Зато в следующий раз пожали руку, поняв, что меня не надо трогать. Конечно, я боялся, потому что раньше за десять копеек могли убить. Жизнь ничего не стоила”, – рассказал хоккеист.

Максим Сушинский является воспитанником российского хоккейного клуба СКА. За него он выступал в период с 1990 по 1996 годы, а затем с 2006 по 2011 годы.