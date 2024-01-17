Неопознанный летающий объект странной формы случайно попал на видео, которое записывала стюардесса во время перелета из Великобритании в Польшу. 36-летняя Дениза Тэнасе решила поделиться снятыми кадрами загадочного объекта в небе с британским таблоидом Daily Mail.

По словам стюардессы, она решила записать на видео красивый вид ночного города из иллюминатора самолета. Во время съемки Дениз Тэнасе не заметила ничего необычного в небе. Однако, когда она решила пересмотреть снятый видеоролик, то заметила на нем светящийся объект странной формы.

«Когда я пересматривала снятое видео спустя 20 минут, то заметила странный объект. Я решила спросить у пилотов, возможно они видели что-то в небе. Однако все были озадачены, поскольку никто из них не заметил ничего необычного в небе во время полета», – рассказала стюардесса.

По ее словам, сначала все подумали, что странный объект розового цвета в иллюминаторе – это просто отражение униформы. Но когда видео посмотрели еще раз, то заметили, что объект движется во время статичной картинки.