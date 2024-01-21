Российские журналисты и политики, военные корреспонденты и политологи выразили соболезнования семьям погибших в результате удара ВСУ жителей Донецка, а также прокомментировали эту террористическую атаку.

Так, главный редактор издания RT Маргарита Симоньян назвала действия ВСУ местью жителям Донецка, не пожелавшим больше терпеть киевский режим.

«Бандеровцы снова ударили по Донецку. Как у них принято — по рынку, в воскресный день. На видео с места прилета — убитые бабушки, торговавшие морковкой и грибами. Мстят. Мирным. За свои проблемы под Артемовском, под Авдеевкой. Обстрелы прекратятся, когда мы отодвинем нашу границу вглубь Украины. До Киева», – заявила она.

Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что в микрорайоне Текстильщики в Донецке всегда было больше людей, чем в центре города. Поэтому удар ВСУ является террористической атакой, направленной на уничтожение мирного населения. Также военкор заметил, что атаки на гражданских участились из-за провалов Украины на фронте.

Военкор Александр Коц также отметил, что ВСУ знали о большом количестве людей на рынке в воскресенье и поэтому направили снаряды именно туда.